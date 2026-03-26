Salerno grande attesa per la Via Crucis Giustizia e pace | presente il Vescovo Bellandi

Il 3 aprile 2026 alle 20.30 si terrà in piazza Dalmazia, davanti alla Cittadella Giudiziaria, la Via Crucis intitolata “Giustizia e pace”. La processione sarà presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno e organizzata dalla Parrocchia San Demetrio Martire. La manifestazione coinvolgerà i partecipanti in un percorso di riflessione, con la presenza del Vescovo e altri rappresentanti religiosi.

Saranno presenti esponenti del Tribunale di Salerno, magistrati, avvocati, direttori di istituti penitenziari, detenuti e volontari della Pastorale Carceraria E’ in programma il 3 aprile 2026, alle ore 20.30, in piazza Dalmazia, dinanzi alla Cittadella Giudiziaria, la Via Crucis “Giustizia e pace” presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi e organizzata dalla Parrocchia San Demetrio Martire e dalla Pastorale Carceraria dell’Arcidiocesi. La comunità è invitata a vivere un momento intenso di preghiera e riflessione, nel segno della speranza e della responsabilità condivisa. “Pregare per la... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, grande attesa per la Via Crucis “Giustizia e pace”: presente il Vescovo Bellandi Articoli correlati Bellandi: Papa in Campania, migranti e giustizia, la Chiesa siL’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Andrea Bellandi, affronta temi cruciali in un’intervista che spazia dalla visita del Papa in Campania alle... Leggi anche: Preghiera per la pace alle Grazie con il Vescovo