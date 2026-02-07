Paura alla rotatoria tra Paderno e Cusano | albero crolla sfiorando un’auto in transito

Da ilnotiziario.net 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera si è verificato un incidente tra Paderno Dugnano e Cusano Milanino. Un grosso albero è caduto vicino alla rotatoria, sfiorando un’auto in transito. La strada è rimasta bloccata per alcune ore, causando disagi agli automobilisti. Nessuno si è fatto male, ma la paura è stata tanta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area.

