Riforniva un condominio d acqua con alta carica batterica | denunciato 58enne a Porto Empedocle

Un uomo di 58 anni è stato denunciato a Porto Empedocle per aver trasportato acqua non idonea al consumo umano in un condominio. L'acqua fornita aveva un livello elevato di carica batterica e l’individuo operava senza le autorizzazioni previste dalla normativa. Le autorità hanno sequestrato il materiale e avviato le verifiche sui rischi sanitari connessi alla vicenda.

Trasportava acqua non adatta al consumo umano ed era privo delle autorizzazioni. Riforniva abusivamente un condominio di Porto Empedocle (Agrigento). 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Riforniva abusivamente di acqua non idonea al consumo umano un condominio: denunciatoGli esiti delle analisi hanno evidenziato, all’interno dell’autocisterna utilizzata per il trasporto, la presenza di una carica batterica superiore... Leggi anche: Blitz in casa a Porto Empedocle: due fratelli arrestati con hashish, cocaina e contanti Tutti gli aggiornamenti su Porto Empedocle Temi più discussi: Riforniva abusivamente di acqua non idonea al consumo umano un condominio: denunciato - AgrigentoNotizie; Riforniva acqua ad un condominio senza autorizzazioni, denunciato 58enne; Fornisce acqua con autobotte non autorizzata: denunziato. Riforniva abusivamente acqua ad un condominio a Porto Empedocle, denunciatoSorpreso un 58enne, residente a Favara, intento a rifornire una cisterna condominiale senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto e la distribuzione di acqua ... grandangoloagrigento.it Acqua contaminata destinata a un condominio: una denuncia a Porto EmpedoclePORTO EMPEDOCLE - Un’attività di rifornimento idrico abusivo destinata a un condominio del centro cittadino è stata scoperta dai Carabinieri della ... newsicilia.it 26.03.2026 (670) PORTO EMPEDOCLE – Riforniva illegalmente un condominio, denunciato Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla tutela della salute pubblica, i Carabinieri della Stazione di Porto Empedocle hanno individuato un’attivit - facebook.com facebook