Nestlè ritira latte per neonati il richiamo di alcuni lotti per un ingrediente sospetto | quali sono i marchi coinvolti

Nestlé ha annunciato il ritiro volontario di alcuni lotti di latte per neonati distribuiti in diversi paesi europei, tra cui Italia, Germania, Austria, Danimarca e Svezia. La decisione deriva dalla presenza di un ingrediente sospetto, e riguarda specifici marchi coinvolti. Si consiglia di verificare i prodotti acquistati e di seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza dei neonati.

Il colosso alimentare svizzero Nestlé ha disposto il ritiro volontario di alcuni lotti di latte per neonati in diversi paesi europei, tra cui Italia, Germania, Austria, Danimarca e Svezia. Sul proprio sito web l'azienda comunica di aver individuato un problema di qualità in un ingrediente fornito da uno dei suoi principali partner. Come riporta Il Messaggero, Nestlé ha condotto «un'analisi di tutti gli oli di acido arachidonico e delle miscele di oli corrispondenti utilizzati nella produzione dei prodotti per l'alimentazione infantile potenzialmente interessati». Quali sono i marchi coinvolti. Sulla versione italiana del sito, il gruppo specifica che il ritiro è stato attivato «per una potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione di questi prodotti». ATTENZIONE RITIRO IMMEDIATO: -NIDINA OPTIPRO 1 POLV 800G(989665359): lotto ritirato 52850346AD scad.31/10/2027 -NIDINA OPTIPRO 1 POLV 2PZ 600G(988660902): lotto ritirato 52860346BB scad. 30/04/2027 Il ritiro e' stato disposto a seguito dell

