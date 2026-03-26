Richiamo di filetti di branzino Primia dai supermercati Basko Iperal e Tigros per presenza di corpi estranei

Il ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo riguardante un lotto di filetti di branzino surgelati venduti nei supermercati Basko, Iperal e Tigros. Il richiamo è stato deciso a causa della presenza di corpi estranei nel prodotto. Le catene coinvolte hanno rimosso immediatamente il lotto interessato dagli scaffali e hanno comunicato le istruzioni per i clienti.

Il ministero della Salute ha comunicato un nuovo richiamo che riguarda un lotto di filetti di branzino surgelati Primia per la presenza di corpi estranei. L’elenco di supermercati che hanno richiamato i filetti include Basko, Iperal e Tigros. L’avvertenza per i consumatori è quella di non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita. L'avviso di richiamo dei filetti di branzino Primia Perché sono stati richiamati i filetti di branzino Primia Quali sono i supermercati che hanno ritirato i filetti di branzino L’avviso di richiamo dei filetti di branzino Primia Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo, con data 25 marzo 2026, che riguarda filetti di branzino surgelati a marchio Primia, commercializzati da Nettuno Alimentari spa e confezionati in un cartone da 4,8 kg (12 confezioni da 400 grammi). 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo di filetti di branzino Primia dai supermercati Basko, Iperal e Tigros per presenza di corpi estranei Articoli correlati Richiamo di filetti di tonno dai supermercati Conad, possibile presenza di corpi estranei: coinvolto un lottoConad ha disposto il richiamo di un lotto di filetti di tonno per la possibile presenza di corpi estranei. Leggi anche: Richiamo di filetti di nasello dai supermercati Despar, possibili corpi estranei in un lotto Una selezione di notizie su Richiamo di filetti di branzino Primia... Temi più discussi: Filetti di branzino surgelati richiamati per corpi estranei: l’avviso del Ministero della salute; Lupini, ancora un richiamo per alcaloidi; Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma per possibile presenza di salmonella, i lotti a rischio; Uova richiamate per Salmonella, acqua per datti per additivo vietato. Filetti di branzino surgelati richiamati per corpi estranei: l’avviso del Ministero della saluteIl richiamo dei filetti di branzino è stato disposto a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nelle confezioni ... fanpage.it Richiamo di lupini cotti e salati per valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici, i lotti interessatiConfezioni di lupini cotti e salati richiamati dal produttore a causa di valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici: i lotti interessati ... virgilio.it Richiamo di uova per rischio salmonella: l'avviso pubblicato dal Ministero della Salute - facebook.com facebook