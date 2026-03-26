Negli ultimi giorni di febbraio, sono stati effettuati raid nel nostro territorio che hanno portato alla luce diverse irregolarità legate al gioco. Sono stati sequestrati apparecchi slot machine manipolati e sono state riscontrate attività di gioco minorile. Questi interventi si inseriscono in un quadro più ampio di controlli che mirano a contrastare pratiche illegali e a verificare il rispetto delle norme per gli operatori autorizzati.

Mentre ci avviamo verso le idi di marzo e la festa del papà, gli ultimi giorni di febbraio sono stati contrassegnati dai raid, che nel nostro territorio hanno riportato a galla vecchi problemi: detenzione illegale di armi, slot manomesse e soprattutto gioco minorile. Giusto intervenire sin dall’età infantile e ben vengano pertanto le iniziative scolastiche di educazione ai giovanissimi, ma cogliamo l’occasione per ribadire l’importanza di un piano educativo alla consapevolezza sin dall’ambiente domestico. A tal proposito, gli adulti possono cominciare ad informarsi ad esempio, su come orientarsi tra pratiche illegali e operatori autorizzati. Inoltre, è fondamentale riflettere sull’impatto che una slot può avere nell’ambiente domestico. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Raid, slot manomesse e gioco minorile: come orientarsi tra pratiche illegali e operatori autorizzati

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