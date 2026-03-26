Raid slot manomesse e gioco minorile | come orientarsi tra pratiche illegali e operatori autorizzati
Negli ultimi giorni di febbraio, sono stati effettuati raid nel nostro territorio che hanno portato alla luce diverse irregolarità legate al gioco. Sono stati sequestrati apparecchi slot machine manipolati e sono state riscontrate attività di gioco minorile. Questi interventi si inseriscono in un quadro più ampio di controlli che mirano a contrastare pratiche illegali e a verificare il rispetto delle norme per gli operatori autorizzati.
Mentre ci avviamo verso le idi di marzo e la festa del papà, gli ultimi giorni di febbraio sono stati contrassegnati dai raid, che nel nostro territorio hanno riportato a galla vecchi problemi: detenzione illegale di armi, slot manomesse e soprattutto gioco minorile. Giusto intervenire sin dall’età infantile e ben vengano pertanto le iniziative scolastiche di educazione ai giovanissimi, ma cogliamo l’occasione per ribadire l’importanza di un piano educativo alla consapevolezza sin dall’ambiente domestico. A tal proposito, gli adulti possono cominciare ad informarsi ad esempio, su come orientarsi tra pratiche illegali e operatori autorizzati. Inoltre, è fondamentale riflettere sull’impatto che una slot può avere nell’ambiente domestico. 🔗 Leggi su Zon.it
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