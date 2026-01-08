Abbiamo provato il dentifricio di Rick Owens ed è andata molto diversamente da come ci saremmo aspettati

Abbiamo testato il nuovo dentifricio di Rick Owens, un prodotto che sorprende per la sua formulazione e proposta. In questa recensione, analizziamo gli aspetti principali, evidenziando caratteristiche e potenziali differenze rispetto alle aspettative. La nostra valutazione si basa su osservazioni obiettive, offrendo un punto di vista chiaro e informativo, utile a chi desidera conoscere meglio questa novità nel settore dei prodotti per l’igiene orale.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Rick Owens ha fatto un dentifricio. In collaborazione con il brand Selahatin, per la precisione. Strano, forse, ma vero, e non si tratta della solita iniziativa di marketing studiata a tavolino: tutto ha avuto inizio da una semplice frase detta quasi per caso. Nella fattispecie, Rick Owens che dice candidamente di lavarsi i denti con Selahatin perché gli piace il font del marchio. Selahatin che prende quella frase, la usa nella propria comunicazione social. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Abbiamo provato il dentifricio di Rick Owens ed è andata molto diversamente da come ci saremmo aspettati Leggi anche: Rick Owens: lo stilista rivoluzionario dell’estetica radicale ed estrema Leggi anche: Una finanziaria di guerra che lascia indietro sanità e diritti. Come medici, ci saremmo aspettati altro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Abbiamo provato a fare le vacanze senza social network - facebook.com facebook #Parma, #Cuesta a DAZN: "Ci abbiamo provato, ma l' #Inter è stata più brava. Sapevamo che sarebbe stato difficile" #ParmaInter x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.