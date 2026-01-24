LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 3-6 4-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | ripresa che tarda ad arrivare non si gioca prima delle 8.30

Aggiornamenti in tempo reale sull'incontro tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. La partita, iniziata con un parziale di 6-3, 3-6, 4-4, è stata nuovamente rinviata e non riprenderà prima delle 8.30. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti e le eventuali novità sulla ripresa del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.42 Niente da fare, nuovo rinvio: non si gioca prima delle 8.30 italiane. 7.05 Ben ritrovati amici di OA Sport. Nuovo rinvio: ripresa fissata per le 8.00 italiane. 5.08 Amici di OA Sport, la gara riprenderà non prima delle 17.30 AEDT, ossia le 7.30 italiane. Ci sentiamo tra due ore e mezza. 4.55 Oltre Musetti, che è in vantaggio 3-1 nel quinto set, e Sinner che invece è in lotta nel terzo per trovare il vantaggio, è iniziato anche il match tra Shelton e Vacherot, grazie al tetto della Margaret Court Arena. 4.50 Davvero un peccato che l’interruzione sia arrivata proprio nel momento più importante del match, con la speranza che però questa pausa possa far rifiatare la mente e il corpo delle azzurre che stavano avendo serie difficoltà in questa fase dell’incontro, sprecando un vantaggio di 4-1 nel terzo e decisivo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 La risposta in lob atterra di poco lunga dopo la riga. 40-A Che bomba che ha tirato Paolini in risposta!

