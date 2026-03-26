Quanta storia e storie inedite! di Capitanata nel nuovo fascicolo di Diomede

Nel nuovo numero di “Diomede”, rivista di Foggia e della provincia, viene presentata una raccolta di storie e approfondimenti dedicati alla regione di Capitanata. La pubblicazione offre articoli e inediti che raccontano aspetti della storia locale, con un’attenzione particolare alle vicende e alle caratteristiche che definiscono questa area. La rivista si rivolge ai lettori interessati alla cultura e alle tradizioni della zona.

Il lucerino Pitta fece conoscere all’Italia la scrittrice Agatha Christie. L’altro lucerino Umberto Onorato fu il Re dei caricaturisti italiani. Pezzi di Capitanata nel Louvre di Parigi. Storia della prima Scuola di danza tutta foggiana. Gli alberi monumentali dell’Incoronata. Arte rinascimentale in Capitanata. Il varo della “Vespucci”. Rivive l’anello di Diomede e tanto altro, in un numero da collezione Nel sedicesimo numero di “Diomede” – la rivista di Foggia e della provincia che parla ai foggiani e a chi la ama – c’è tutto il bello della nostra Capitanata. Il tour inizia con la rievocazione storica del varo della “Vespucci”, la nave più bella del mondo, progettata dall’ingegnere foggiano Francesco Rotundi, con la minuziosa cronaca del “Giornale d’Italia” del 23 febbraio 1931. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Quanta storia (e storie inedite!) di Capitanata nel nuovo fascicolo di “Diomede” Articoli correlati Leggi anche: Andy Diaz, l’oro e il record nel salto triplo: quanta Toscana nella storia di riscatto e speranza Contenuti e approfondimenti su Quanta storia Discussioni sull' argomento Visita guidata alla mostra La Fototeca in piazza. Scatti di storia e storie e conferenza con degustazione gratuita; Il teatro entra all'Ospedale ASL di Biella con il progetto Andé a l’Ospidal* - Storia e storie di un luogo speciale; I 10 video musicali più costosi della storia (e quanto sono costati davvero); Vicenza. Storie di invenzioni: il 24 marzo primo appuntamento della rassegna che anticipa il Vicenza storia Festival. Se posso, consiglio la lettura di "Avevano spento anche la luna". Veramente illuminante. Quanta Storia non conosciamo ! - facebook.com facebook