Su Rai 1 è stato trasmesso il film “Qualcosa di Lilla”, che tratta delle difficoltà legate ai disturbi alimentari. La narrazione si concentra sulla protagonista, che decide di iniziare un percorso di recupero, rappresentando un primo passo verso il cambiamento. La pellicola si focalizza sul processo di consapevolezza e sulle sfide di chi affronta questa condizione.

“Non la storia di una ragazza che guarisce, ma di una ragazza che compie un primo passo verso il cambiamento, scegliendo di voler guarire”. Così la regista Isabella Leoni sintetizza il suo Qualcosa di Lilla, il tv movie in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 2 aprile. Il film affronta il tema delle malattie legate ai disturbi alimentari, subdole e in continuo aumento specie tra i giovanissimi, e in particolare – sottolinea la regista – “la bulimia nervosa con uno sguardo che va oltre il sintomo, interpretando il comportamento alimentare disfunzionale come l’espressione di un bisogno di ascolto e riconoscimento”. La tensione centrale di Qualcosa di Lilla non risiede infatti nella domanda se la protagonista riuscirà mai a smettere ma nella speranza che si lasci vedere e riesca a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Qualcosa di Lilla, il film di Rai 1 che racconta le malattie legate ai disturbi alimentari

Articoli correlati

Leggi anche: Su Rai 1 “Qualcosa di lilla”, una 15enne e i disturbi alimentari

Fossacesia si illumina di lilla contro i disturbi alimentariPer l’occasione l’amministrazione comunale illuminerà di lilla due luoghi simbolo della città: la chiesa parrocchiale di San Donato e il suo storico...

Approfondimenti e contenuti su Qualcosa di Lilla il film di Rai 1 che...

Temi più discussi: Qualcosa di lilla è il film sulla bulimia, il 2 aprile su Rai1 - trailer; 'Qualcosa di lilla', arriva il film tv della Rai sulla bulimia / Video; Qualcosa di Lilla; 'Qualcosa di Lilla' - Una storia di malattia e disagio adolescenziale nella Roma di periferia. Il 2 aprile su Rai 1.

Qualcosa di lilla il film Rai che porta i disturbi del comportamento alimentare in prima serataQualcosa di lilla arriva su Rai 1 e racconta la storia di Nicole. Porta in prima serata una tematica di cui non si parla molto: i disturbi del comportamento alimentare ... ultimenotizieflash.com

Qualcosa di lilla: trama, cast e quando va in onda il film Rai1 sui disturbi alimentariQualcosa di lilla: il film evento su Rai1 il 2 aprile 2026 Arriva in prima serata su Rai 1 giovedì 2 aprile 2026 il film tv Qualcosa di lilla, una produzione intensa e attuale che affronta uno dei t ... spettegolando.it

Radiocorriere Tv. . "Io non voglio essere innamorata di una malattia, mi aiuti" QUALCOSA DI LILLA di Isabella Leoni, con #FedericaPala, #AlessandroTersigni, #RaffaellaRea, giovedì 2 aprile in prima serata #Rai1 #qualcosadililla Maruska Albertazzi - facebook.com facebook