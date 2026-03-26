Durante un episodio di TennisMania, trasmesso su YouTube, il giornalista e telecronista di Eurosport ha commentato le recenti questioni legate al tennis internazionale. In particolare, ha parlato di un giocatore italiano, sottolineando che ha un carattere rilassato e che non condivide le costanti preoccupazioni nei suoi confronti. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui temi attuali del circuito mondiale.

Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) si è espresso rispetto ai temi d’attualità del tennis mondiale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è disquisito del confronto tra Jannik Sinner e l’americano Alex Michelsen, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Sul cemento della Florida, l’azzurro si è imposto col punteggio di 7-5 7-6 (4). Una prestazione non sfavillante dell’altoatesino, abile però nei momenti decisivi a fare la differenza: “ Sinner ha trovato un avversario molto diverso e un Michelsen che ha tirato tutto. Poi ci sono le categorie e nei momenti clou ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Sinner ha la ‘scialla’ altoatesina. Non condivido ci sia sempre preoccupazione nei suoi confronti”

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Temi più discussi: Puppo: Sinner non va volentieri a Madrid per un motivo. Pensa bene alle parole per evitare questioni; Puppo: Sinner sbagliò ad andare in Corea: era malato e la pagò. Musetti troppo spremuto: a volte serve rifiutare; Puppo non ci sta: Dichiarazioni di Fonseca su Sinner? Imbarazzante, sono stufo di sentirlo; Puppo: Sinner in un aspetto è più bravo di Alcaraz. Jannik a parte, il tennis italiano sta deludendo.

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