Atalanta Roma Sofia Goggia racconta Gian Piero Gasperini | Coltivo il senso di riconoscenza nei suoi confronti per quello che ha fatto per la nostra città

Sofia Goggia, campionessa olimpica di sci e appassionata tifosa dell’Atalanta, condivide il suo pensiero su Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. In questa intervista, Goggia esprime la sua riconoscenza nei confronti di Gasperini per il contributo che ha dato alla crescita della nostra città, sottolineando il legame tra sport e passione cittadina.

Atalanta Roma, campionessa olimpica di sci Sofia Goggia racconta il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: le sue parole Sofia Goggia, campionessa olimpica di sci e tifosa dell’Atalanta, racconta alla Gazzetta dello Sport il suo rapporto speciale con Gian Piero Gasperini, ex allenatore della Dea e ora alla guida della Roma. Nonostante le diverse discipline sportive, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta Roma, Sofia Goggia racconta Gian Piero Gasperini: «Coltivo il senso di riconoscenza nei suoi confronti per quello che ha fatto per la nostra città» Leggi anche: Roma, Gian Piero Gasperini è l’allenatore del mese di ottobre Leggi anche: Roma-Genoa: out Pellegrini, le opzioni di Gian Piero Gasperini Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sci, il gigante di Semmering a Scheib: Goggia ottava. SuperG Livigno a Schwarz, quinto Paris; Goggia su Gasperini: il legame e l'appello ai tifosi; Goggia a cuore aperto: Gasp, quel messaggio mi ha cambiato la vita. Ecco come lo accoglierà Bergamo. Goggia: “Gasp? Ha dato un contributo fondamentale affinché la città potesse gioire. Tifo Atalanta, ma…” - Sofia Goggia, bergamasca e nerazzurra, ha rilasciato oggi un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport: “Gasperini? calcioatalanta.it

Goggia: "Voglio bene a Gasperini. Non so come sarà accolto, ma sappiamo cosa ci ha dato" - Sofia Goggia, campionissima di sci, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando così di Atalanta- tuttomercatoweb.com

Goggia: “Senso di rinascimento per Gasp, tifo Atalanta ma quando vedo la Roma…” - Le parole della campionessa bergamasca di sci: "La vittoria in Europa League del 2024 è stata magica. msn.com

Atalanta Roma, la probabile formazione di SkySport #AtalantaRoma #AsRoma #SerieA - facebook.com facebook

#Atalanta- #Roma: la probabile formazione di #Gasperini x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.