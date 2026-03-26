I carabinieri del Nas di Bari hanno eseguito controlli in un ambulatorio di medicina estetica, sequestrando un grande quantitativo di dispositivi medici non conformi. Tra i prodotti trovati, punturine e botox con data di scadenza superata sono stati ritirati dalle autorità. L'operazione si è conclusa con il sequestro di sostanze utilizzate per trattamenti estetici.

Controlli dei Nas in uno studio barese: rinvenuti e sequestrati dispositivi senza etichette in italiano, prodotti scaduti e mal conservati. Contestate violazioni per 146 mila euro Nel corso dell’ispezione sono stati rinvenuti 101 dispositivi medici, tra filler e tossina botulinica, privi delle necessarie istruzioni e avvertenze in lingua italiana, in violazione della normativa vigente. Ulteriori irregolarità hanno riguardato la presenza di 61 confezioni scadute e 6 dispositivi conservati in modo non idoneo, elementi che hanno fatto scattare il sequestro amministrativo del materiale. Complessivamente, il valore dei prodotti sequestrati ammonta a circa 150. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Punturine e botox con prodotti scaduti: maxi sequestro dei Nas in un ambulatorio di Bari

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