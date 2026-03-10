Falso dentista incastrato dai Nas a Latina studio sotto sequestro | cosa succedeva nell' ambulatorio

Un odontotecnico 65enne è stato denunciato dai Carabinieri NAS di Latina per esercizio abusivo della professione. Durante un intervento di controllo, è stato sequestrato lo studio dentistico nel sud pontino. L’attività dell’uomo, che svolgeva pratiche odontoiatriche senza qualifiche, è stata interrotta e l’ambulatorio è stato sottoposto a sequestro. La vicenda riguarda un falso dentista finito sotto inchiesta.

Un sequestro e due denunce in un'operazione condotta dai Carabinieri del Nas nel sud pontino, dove un odontotecnico 65enne è stato sorpreso ad esercitare abusivamente la professione di odontoiatra. Il provvedimento è stato adottato per prevenire rischi alla salute pubblica, come disposto dal Comando Tutela Salute di Roma. Operazione dei Carabinieri del Nas: i dettagli dell'intervento Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione si è svolta all'interno di uno studio dentistico situato nel sud della provincia di Latina. Durante un'ispezione igienico-sanitaria, i militari hanno verificato il rispetto delle procedure da parte del personale presente, tra cui il 65enne odontotecnico.