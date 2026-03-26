Pronostici Danimarca-Macedonia del Nord | marcatore e tiri in porta

Domani si gioca la partita tra Danimarca e Macedonia del Nord, due nazionali che cercano di ottenere una vittoria decisiva per qualificarsi al Mondiale. La squadra danese, reduce da una delusione nel girone, punta a riscattarsi e conquistare i punti necessari. La Macedonia del Nord, invece, spera di continuare la propria strada e ottenere un risultato positivo in trasferta.

Pronostici Danimarca-Macedonia del Nord: i padroni di casa dopo la delusione al girone vogliono andare al Mondiale. Gli uomini decisivi La delusione per l’aver perso la qualificazione diretta agli ultimi minuti deve lasciare spazio alla voglia di andare al Mondiale. La Danimarca, in casa, ha ottime possibilità di superare questo primo turno. Anche perché – così come vi abbiamo raccontato già nel nostro pronostico che potrete trovare qui – i danesi, tra le mura amiche, hanno un cammino quasi perfetto con una sola sconfitta nelle ultime venti gare giocate. Parliamo di una squadra che ha qualità tecniche davvero importanti e che può dire la propria anche al Mondiale, qualora dovesse riuscire ad arrivare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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