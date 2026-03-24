Danimarca-Macedonia del Nord Qualificazioni Mondiali Europa 26-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

La partita tra Danimarca e Macedonia del Nord si gioca il 26 marzo 2026 alle ore 20:45, nell’ambito delle qualificazioni mondiali in Europa. La Danimarca, che inizialmente era considerata la favorita nel girone, non ha conquistato il primo posto e ora si trova a dover affrontare i playoff per accedere alla fase finale del torneo. Le formazioni sono ancora da definire, così come le quote e i pronostici.

La Danimarca era la favorita del proprio girone di qualificazione mondiali ma non è riuscita a chiudere in vetta e si trova ora a disputare i playoff. La selezione scandinava affronta in semifinale la Macedonia del Nord in quanto è arrivata seconda dietro la Scozia nel Gruppo C. La nazionale allenata da Brian Riemer ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Danimarca-Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Italia si prepara a cominciare il proprio percorso nei play off di qualificazione ai mondiali e gioca la semifinale contro l’Irlanda del Nord. Italia-Norvegia 1-4: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Danimarca Macedonia del Nord... Temi più discussi: Danimarca - Macedonia del Nord Riassunto della partita; Pronostico Danimarca-Macedonia del Nord: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali; Semifinali play-off Mondiali: preview Danimarca-Macedonia del Nord; Danimarca-Macedonia: tra Hojlund ed Elmas è derby per il Mondiale. Danimarca-Macedonia del Nord pronostico e quoteScopri il pronostico su Danimarca-Macedonia del Nord con un focus sulla chicca dell'esperto sul match valido per le Qualificazioni dei Mondiali. calciomercato.com Pronostico Danimarca-Macedonia del Nord: stavolta niente miracoloDanimarca-Macedonia del Nord è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Niente miracolo, questa volta, per la Macedonia del Nord, che ... ilveggente.it Il Milan seguirà anche il playoff tra Danimarca e Macedonia del Nord. Il classe 2006 danese Lucas Høgsberg è un profilo seguito da Moncada. Gioca nello Strasburgo @86_longo x.com Elmas Hojlund: la sfida è lanciata! Il CT della Macedonia punta tutto sul talento del nostro centrocampista per superare lo scoglio Danimarca e accedere al Mondiale. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscr - facebook.com facebook