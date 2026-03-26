Nel 2025, Pontedera si conferma tra i Comuni più visitati della provincia di Pisa, arrivando quarto per arrivi di turisti e undicesimo per presenze complessive. Le strutture ricettive della zona hanno registrato un aumento di soggiorni rispetto agli anni precedenti, con numeri che vengono definiti da molti come record. La crescita si riflette sia nel numero di persone che hanno trascorso almeno una notte nel territorio, sia nelle notti complessivamente trascorse.

Pontedera quarto Comune in provincia di Pisa come arrivi di turisti (persone che nel 2025 hanno soggiornato in una struttura ricettiva del territorio almeno una notte) e all’undicesimo posto come presenze (numero totale di notti trascorse dai turisti). Sono stati diffusi in questi giorni dall’Ufficio regionale di statistica della Regione Toscana i dati relativi ad arrivi e presenze turistiche sul territorio. Nel dettaglio delle cifre il totale arrivi 2025 è di 28.500 (15.832 italiani e 12.668 stranieri) mentre quello delle presenze 58.413 (di cui 33.191 italiani e 25.222 stranieri). Importante il raffronto con gli anni scorsi. Nel 2024 Pontedera aveva avuto poco più di 17mila arrivi e circa 40mila presenze, con un andamento simile registrato anche nel 2022 e nel 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera esulta: "Numeri da record"

Articoli correlati

Leggi anche: Allegri Milan, che numeri in trasferta! Una marcia da record per i rossoneri, i numeri

Il dt dello snowboard esulta dopo l'argento: "Da noi la medaglia del sorpasso record. Moioli un esempio"Lo sommergono di abbracci, collaboratori, dirigenti del Coni - presente il segretario generale Carlo Mornati - responsabili della comunicazione.