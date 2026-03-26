Pisa a scuola il valore del voto | percorso sul suffragio femminile

A Pisa, un percorso di educazione civica dedicato alle giovani generazioni ha portato alla riflessione sul valore del voto, in occasione degli 80 anni dalla nascita della Costituzione italiana e del primo voto femminile nelle amministrative del 1946. L'iniziativa si è concentrata sul significato della partecipazione democratica e sulla storia del suffragio femminile nel nostro paese.

Pisa, 26 marzo 2026 - Un percorso di educazione civica rivolto alle giovani generazioni per riflettere sul significato della partecipazione democratica, a 80 anni dalla nascita della Costituzione italiana e dal primo voto delle donne nelle amministrative del 1946. Si intitola “ Suffragio femminile: memoria, diritti, nuove generazioni ” l’iniziativa promossa nell’ambito del progetto europeo Promoting and Strengthening EU Values (ProStEUVa), curata da Angioletta Sperti, docente dell’Università di Pisa e coordinatrice del progetto, da Rachele Bizzari e dall’avvocato Gabriella Porcaro. Il progetto coinvolgerà circa 90 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, a scuola il valore del voto: percorso sul suffragio femminile Articoli correlati Leggi anche: L'associazione nazionale magistrati ricorda gli 80 anni del suffragio femminile Donzelli (FdI) sul voto a Pescara: "Situazione paradossale, il percorso amministrativo non va messo in discussione"Le elezioni parziali dell’8 e del 9 marzo a Pescara “politicamente non hanno un valore a livello nazionale hanno un valore per la città. Una raccolta di contenuti su Pisa a scuola il valore del voto... Temi più discussi: Pisa, la Scuola Sant'Anna organizza la rassegna Navigare la complessità; UniStem Day: l’infinito viaggio della ricerca scientifica torna a Pisa; Libri censurati negli Usa: la Scuola Normale di Pisa accoglie i testi banditi contro la woke culture; Pisa, vandali al Liceo Buonarroti: estintori svuotati, scuola chiusa fino a giovedì. DISINFORMAZIONE: A PISA IL CONVEGNO DALLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA - (1)Pisa, 24 mar - Giovedì 26 e venerdì 27 marzo, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ospita il convegno internazionale Disinformation and Conspiracy Theories in the Digital Age: Analysis and Counterst ... 9colonne.it Pisa, la Scuola Sant'Anna organizza la rassegna Navigare la complessitàUn percorso di incontri che aiuta a tracciare nuove rotte possibili dentro il mare aperto della contemporaneità, offrendo soluzioni per interpretare un mondo sempre più complesso. La Scuola Superiore ... ilsole24ore.com #Napoli- Vento forte a Genova, volo da Napoli dirottato a Pisa scalo, resta aperta una possibile modifica di itinerario #Meteo #VentoForte #Volo #Napoli #Dirottato #Pisa #Modifiche #Itinerario #NanoTV - facebook.com facebook Maltempo, volo partito da #NAPOLI dirottato a Pisa per il forte vento x.com