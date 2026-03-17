Il Piccolo Museo del Giocattolo, situato tra le colline di Cerreto Guidi, è stato inaugurato circa un anno e mezzo fa. Ora il museo si appresta a riaprire con una rinnovata impostazione, mettendo in primo piano la sua funzione culturale. La struttura ha deciso di cambiare veste per valorizzare maggiormente l’aspetto educativo e storico delle sue esposizioni.

Il Piccolo Museo del giocattolo è nato un anno mezzo fa tra le colline di Cerreto Guidi e si prepara per la nuova stagione con una nuova veste. la sua sede è un luogo ’incantato’, dove intorno a un tavolo ci si può incontrare per leggere fumetti, usare giochi da tavolo, ascoltare musica e divertirsi insieme ai propri amici. Si può tornare indietro nel tempo tra Retro Consolle, giochi da tavolo degli anni 80 e 90 e ascoltare la musica che li ha contraddistinti. Prenotando, finora si poteva anche gustare un pranzo o una cena oltre a giocare con i passatempi di quarant’anni fa. Il Piccolo Museo del Giocattolo, come detto, ha cambiato pelle e da home restaurant è diventato un’ associazione culturale, rafforzando la sua vocazione originaria: essere uno spazio condiviso dove arte, memoria e comunità si incontrano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Piccolo Museo del Giocattolo ha deciso di cambiare ’veste’: "Missione culturale in primo piano"

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