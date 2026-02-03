Una lettera dall’Africa riporta alla luce un passato sepolto da tempo. Stefano Morosi decide di donare i proventi dei suoi libri, mentre una missiva arrivata dalla Libia rievoca storie di fughe, ritorni e vecchi sentimenti. La sua vicenda si collega a un castello tra i vigneti dell’Alta Valle del Tevere e alle terre colonizzate di un tempo, creando un ponte tra presente e passato.

Una lettera giunta dall’Africa riapre il passato. Da un castello immerso nei vigneti dell’ Alta Valle del Tevere alle terre isolate della Libia coloniale, si snoda una storia di sentimenti e di destini intrecciati, di fughe e ritorni, di colpe e perdono. A raccontarla, è la penna di Stefano Morosi, nel suo ultimo libro " La Maledizione del castello, tra onore e inganno ". Un romanzo ricco di emozioni, che attraversa il tempo e lo spazio svelando la forza dell’amore, la dignità del lavoro e la possibilità di rinascere. Lo scrittore marcianese, residente a Perugia, "anche con questa ultima scrittura – scrive l’assessore regionale Andrea Romizi, ex sindaco di Perugia – conferma il suo talento nella penna, continuando a offrire ai suoi lettori suggestioni e narrazioni avvincenti ed emozionanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stefano Morosi dona i proventi dei suoi libri

La mia casa, antica e leggermente decadente, si staglia con la sua corte e la torre imponente.

