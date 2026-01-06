Iran Usa condannano raid in ospedale | Crimine contro l' umanità

Gli Stati Uniti e l’Iran condannano il raid delle forze di sicurezza iraniane all’ospedale Imam Khomeini di Ilam, definendolo un

Il dipartimento di Stato americano ha definito un "crimine contro l'umanità" il raid delle forze di sicurezza iraniane all'ospedale Imam Khomeini, nella città di Ilam, dove erano presenti diversi manifestanti feriti negli scontri del fine settimana. In un post pubblicato sul suo account X in farsi, il dipartimento di Stato, rilancia le immagini diffuse domenica dell'irruzione nella struttura medica. Sabato, una manifestazione di protesta nella regione di Malekshahi, a Ilam, è sfociata in violenza, provocando diversi morti e feriti. Successivamente, i feriti sono stati trasportati all'ospedale Imam Khomeini di Ilam e, poco dopo, l'ospedale èstato circondato dalle forze di sicurezza, ricostruisce la Bbc nel suo servizio in farsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

