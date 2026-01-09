KitKat mette in palio i biglietti anche paddock Vip per il Gran premio di Monza | come partecipare
Se sei interessato a vivere l’atmosfera del Gran premio di Monza, KitKat offre l’opportunità di vincere uno dei cinquanta-otto biglietti in palio, inclusi accessi al paddock Vip. Per partecipare, basta seguire le istruzioni ufficiali dell’iniziativa. Questa è un’occasione per apprezzare da vicino uno degli eventi più emozionanti del motorsport italiano, con la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva.
Cinquantotto biglietti per il Gran premio di Monza del prossimo 6 settembre, compresi quelli che danno accesso al paddock vip. Sono quelli messi in palio dal concorso KitKat iniziato lo scorso 29 dicembre e che si concluderà il 7 giugno 2026, al quale si potrà partecipare semplicemente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
