Sicurezza alimentare Biorsaf fa innovazione con il supporto digitale
Nata alle pendici del Monte Amiata, Biorsaf ha deciso di puntare sull’innovazione digitale per migliorare la sicurezza alimentare. La piccola azienda, però, guarda oltre i confini locali e si propone come un esempio di come tecnologia e settore agroalimentare possano incontrarsi. Con un approccio pratico, Biorsaf sta introducendo strumenti innovativi per controllare e garantire la qualità dei prodotti, cercando di conquistare un mercato più ampio e nazionale.
Nata alle pendici del Monte Amiata, ma con uno sguardo rivolto a un mercato ampio e nazionale, Biorsaf si sta ritagliando uno spazio sempre più riconoscibile nel panorama dell’ innovazione applicata al settore agroalimentare. La startup è stata protagonista all’AI Festival di Milano, dove ha partecipato a una tavola rotonda dedicata a "La nuova intelligenza della supply chain alimentare", uno dei temi più delicati e strategici per il futuro del food. Biorsaf è una startup innovativa che lavora sulla digitalizzazione dei sistemi di sicurezza alimentare, qualità e compliance, trasformando processi ancora spesso cartacei e frammentati in un ecosistema digitale integrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Monte Amiata
Tra innovazione e consapevolezza: a Genova il CSET Pre-Event riunisce esperti e istituzioni sul futuro della sicurezza digitale
Bcc Bergamasca e Orobica: “Riferimento per Pmi e famiglie grazie ad innovazione digitale e relazione diretta con il cliente”
Ultime notizie su Monte Amiata
Argomenti discussi: Sicurezza alimentare. Biorsaf fa innovazione con il supporto digitale.
Sicurezza alimentare. Biorsaf fa innovazione con il supporto digitaleLa startup nata sul Monte Amiata protagonista all’AI Festival di Milano per la nuova intelligenza della supply chain alimentare . lanazione.it
Sicurezza alimentare. Aumenta la tutela con i nuovi standard dell’OnuLe nuove norme stabilite dal Codex Alimentarius istituito dall'Onu, stabiliscono standard su frutta, verdura, pesce e prodotti ittici e mangimi animali. Adottate regole per la prevenzione e la ... quotidianosanita.it
#Sicurezza #alimentare, operazione @_Carabinieri_ a tutela qualità #agroalimentare e #MadeInItaly nel settore #oleario x.com
IL DOCUMENTO Con il nuovo protocollo sulla Sicurezza alimentare ancora più garanzie per i bambini che mangiano a scuola I dettagli - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.