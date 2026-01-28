Sicurezza alimentare Biorsaf fa innovazione con il supporto digitale

Nata alle pendici del Monte Amiata, Biorsaf ha deciso di puntare sull’innovazione digitale per migliorare la sicurezza alimentare. La piccola azienda, però, guarda oltre i confini locali e si propone come un esempio di come tecnologia e settore agroalimentare possano incontrarsi. Con un approccio pratico, Biorsaf sta introducendo strumenti innovativi per controllare e garantire la qualità dei prodotti, cercando di conquistare un mercato più ampio e nazionale.

