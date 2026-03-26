Pasquetta ad Alberobello

Durante la giornata di Pasquetta, Alberobello si anima tra i caratteristici trulli, spesso adornati di fiori, e si svolgono eventi musicali che attirano visitatori. È possibile assistere a momenti di relax nei giardini nascosti e ammirare il tramonto nelle aree aperte della città. La località si presenta come meta diurna e serale, offrendo diverse possibilità di svago e scoperta.

: trulli in fiore, musica e Dolce Vita. Goditi il sunset e il giardino segreto da scoprire.Menu à la carte, senza fretta.Prenota la tua Pasquetta Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di S. Martino “Segreti sotterranei della città vecchia” Rinviato - “Dalla regia ci dicono.Puglia” con Sergio Rubini a Palo del Colle “Westminster” di Giuseppe De Nittis in mostra nella Pinacoteca Metropolitana “C. Giaquinto” . 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Pasquetta ad Alberobello Articoli correlati Lo spettacolo “Sulla morte senza esagerare” in scena ad AlberobelloDopo il grande successo del primo appuntamento della rassegna teatrale STATT, il Comune di Alberobello annuncia il prossimo evento dal titolo “Sulla... Fuga di san Valentino ad Alberobello - Nos, il sapore della dolce vitaSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Scappa con chi... Palloni per Pasquetta e per l'Estate | Agrusti ingrosso Contenuti utili per approfondire Pasquetta ad Alberobello Il gelato ad AlberobelloALBEROBELLO Trulli per vacanze, alloggi, agriturismo e affini: è tutto già al completo e da circa un mese. Per la Pasquetta si attende il consueto «assalto» dei visitatori del territorio per la ... lagazzettadelmezzogiorno.it Pasqua e Pasquetta 2025, che tempo farà in Italia? Le previsioni di SottocoronaCon l'avvicinarsi delle festività pasquali, l'Italia si prepara a celebrare Pasqua (domenica 20 aprile 2025) e Pasquetta (lunedì 21 aprile 2025). Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria: La giornata di ... la7.it