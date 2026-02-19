Lo spettacolo Sulla morte senza esagerare in scena ad Alberobello

Il Comune di Alberobello ha confermato il nuovo spettacolo “Sulla morte senza esagerare” dopo il successo del primo evento della rassegna STATT. La compagnia I Gordi – Teatro Franco Parenti porterà in scena lo spettacolo domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17. La rappresentazione affronta il tema della morte con umorismo e leggerezza, coinvolgendo il pubblico con dialoghi diretti e scene vivaci. La data e l’orario sono già stati comunicati, attirando l’attenzione degli appassionati di teatro locale.

Dopo il grande successo del primo appuntamento della rassegna teatrale STATT, il Comune di Alberobello annuncia il prossimo evento dal titolo "Sulla morte senza esagerare", lo spettacolo de I Gordi – Teatro Franco Parenti, in programma domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17.00 presso il Cinema Teatro dei Trulli, con replica lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 10.00 riservata all'Istituto Basile Caramia – Gigante. Rivolto a un pubblico dai 6 ai 99 anni (durata 60 minuti), la pièce affronta con delicatezza una esperienza spesso rimossa: la morte. Sulla soglia simbolica tra l'aldiquà e l'aldilà, prende forma una Morte sorprendentemente umana, specchio delle paure, delle fughe e delle invocazioni dei vivi.