A pochi giorni dalla Pasqua, le prenotazioni per i viaggi mostrano segnali di rallentamento. A Firenze, le stime indicano un calo delle prenotazioni pari a circa il 30% rispetto agli anni passati, con una riduzione significativa soprattutto per le destinazioni lontane. I turisti si muovono con maggiore cautela, influenzati dall’attuale clima di incertezza.

Firenze, 26 marzo 2026 - Prenotazioni in rallentamento e viaggiatori più prudenti: la Pasqua 2026 si apre a Firenze con numeri in calo rispetto agli anni precedenti, con una flessione media che si aggira intorno al 30%, soprattutto sul lungo raggio. A incidere è il clima di incertezza internazionale, che sta modificando le abitudini dei turisti e frenando le partenze. “I primi effetti sul turismo pasquale a Firenze iniziano a vedersi – spiega Irene Floris, presidente Confartigianato Turismo – stiamo registrando cancellazioni e, soprattutto, un diffuso rallentamento nelle conferme delle prenotazioni. Il clima di incertezza incide direttamente sulla fiducia dei viaggiatori: molti preferiscono attendere prima di partire o rinunciano del tutto, soprattutto sui viaggi di lungo raggio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pasqua, viaggi in frenata. “Il clima di incertezza cambia la geografia delle vacanze”. Ecco i nuovi trend

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