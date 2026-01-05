Vico Equense storia e tradizione | la sfilata de Le Pacchianelle rinviata all’11 gennaio

A Vico Equense, la tradizionale sfilata delle “Pacchianelle” è stata rinviata dall’Epifania all’11 gennaio 2026 a causa delle condizioni meteo. La manifestazione, che rappresenta un momento importante della storia e delle tradizioni locali, si svolgerà nella nuova data, mantenendo vivo il legame con la cultura della comunità e la sua identità.

Il rischio di pioggia rinvia la tradizione. La celebre sfilata de "le Pacchianelle", in programma come sempre il giorno dell'Epifania, è stata rinviata a domenica 11 gennaio 2026. L'evento, organizzato dalla Città di Vico Equense, dai frati minimi e dall'Associazione "Amici delle Pacchianelle". La sfilata delle Pacchianelle di Vico Equense rappresenta un momento di riconoscimento e continuità, in cui la storia non viene esposta ma vissuta.

Vico Equense, il 6 gennaio torna la sfilata delle Pacchianelle - Il 6 gennaio 2026, a partire dalle ore 14:30, Vico Equense rinnova uno dei suoi appuntamenti culturali più profondi e identitari con la ... cronachedellacampania.it

Vico Equense. Rinviata la sfilata delle Pacchianelle - Quest’anno il giorno dell’Epifania non vedrà la sfilata delle Pacchianelle per le strade di Vico Equense. sorrentopress.it

