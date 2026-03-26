Papilio machaon la farfalla macaone gialla e nera | dove vive cosa mangia e quando vederla in primavera
Il macaone (Papilio machaon) è una delle farfalle più grandi e colorate che si trovano in Italia. La sua presenza si registra principalmente in primavera, quando gli adulti e i bruchi sono visibili in prati e giardini. Questa specie si nutre di diverse piante e si riconosce per il suo caratteristico colore giallo e nero. La stagione di osservazione si concentra nei mesi più caldi dell’anno.
Il macaone (Papilio machaon), tra le farfalle più grandi, colorate e diffuse in Italia, torna in primavera: dove vive, cosa mangia e quando osservare adulti e bruchi in prati e giardini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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