A pochi giorni dal rilascio di One UI 8.5, in concomitanza con l’uscita dei nuovi modelli Galaxy S26, si diffondono le prime indiscrezioni su One UI 9, prevista per questa estate al momento del suo debutto ufficiale.

A pochi giorni dal lancio di One UI 8.5, in concomitanza con l’arrivo dei nuovi flagship Galaxy S26, emergono già le prime indiscrezioni su One UI 9, attesa per quest’estate in occasione del debutto dei nuovi pieghevoli Samsung. Grazie alle anticipazioni dei colleghi di SammyGuru, è possibile dare uno sguardo ai cambiamenti previsti nell’interfaccia, che sembrano concentrarsi principalmente su Now Bar, widget e app Galleria. Tra le modifiche più evidenti, la Now Bar potrebbe adottare un aspetto più scuro e un contrasto più marcato. Durante la riproduzione musicale, il nome del brano verrebbe posizionato nella parte superiore del riquadro,... 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - One UI 9: le prime anticipazioni sulle novità Samsung

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