Omaggio a Giulio Pelegrini concerto organizzato da Chinediferro

Un concerto organizzato da Chinediferro rende omaggio a Giulio Pelegrini, che apprezzava ascoltare la musica. L'evento ripropone brani e generi che facevano parte dei suoi ascolti quotidiani. L'organizzazione ha scelto di dedicare questa serata alla memoria di Pelegrini attraverso un appuntamento musicale. La serata si svolge in un luogo pubblico e prevede l'esecuzione di diverse performance dal vivo.

"Giulio amava ascoltare la musica; il concerto che proponiamo rientra nei suoi ascolti. Amava condividere molti dei suoi interessi, insieme a lui abbiamo organizzato tanti spettacoli per portare avanti quelle forme d’arte un po’ nascoste che necessitano di essere diffuse e promosse per il proprio valore nella ricerca e nella sperimentazione". È l’affettuoso messaggio con cui l’associazione Chinediferro di Montepulciano annuncia l’attesissimo concerto dedicato alla memoria di Giulio Pellegrini, l’artista-artigiano scomparso, a soli 62 anni, alla fine del 2024, titolare del marchio da cui l’associazione ha ripreso il nome. L’appuntamento è per venerdì alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omaggio a Giulio Pelegrini, concerto organizzato da Chinediferro Articoli correlati Brescia: "Musiche da Oscar", concerto omaggio a MorriconeUno speciale omaggio al maestro Ennio Morricone dal titolo “Musiche da Oscar” con le più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche... Susanna Rigacci special guest del concerto Omaggio a Morricone "Musiche da Oscar"Nel concerto omaggio a Morricone, ospite speciale Susanna Rigacci, per vent’anni la voce solista del maestroMercoledì 4 marzo, alle ore 21. Altri aggiornamenti su Giulio Pelegrini Argomenti discussi: Omaggio a Giulio Pelegrini, concerto organizzato da Chinediferro. Omaggio a Giulio Pelegrini, concerto organizzato da ChinediferroGiulio amava ascoltare la musica; il concerto che proponiamo rientra nei suoi ascolti. Amava condividere molti dei suoi interessi, insieme a lui abbiamo organizzato tanti spettacoli per portare ... lanazione.it L’eredità di Giulio Pellegrini, si apre la galleriaNon si appanna, a Montepulciano, il ricordo di Giulio Pellegrini, artista e artigiano improvvisamente scomparso, a soli 62 anni, alla fine del 2024, e ideatore dell’esclusiva linea ‘Chinediferro’, ... lanazione.it