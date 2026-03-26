UCI Cinemas ha annunciato il lancio di un nuovo format chiamato “PostCredits”, realizzato in collaborazione con CineFacts. Il programma si concentra su ciò che accade dopo i titoli di coda, offrendo approfondimenti e contenuti extra legati al mondo del cinema. Tra i partecipanti figurano rappresentanti di PIF, CineFacts e LongTake, che contribuiscono a sviluppare il format.

Cosa succede quando le luci in sala si riaccendono ma il pubblico ha ancora voglia di restare nel mondo del film? Da questa premessa nasce Beyond the Movies – PostCredits, il nuovo format originale firmato UCI Cinemas in collaborazione con le testate CineFacts.it e LongTake. L’iniziativa mira a trasformare la visione cinematografica in un’esperienza partecipativa: subito dopo i titoli di coda, la sala ospiterà 45 minuti di talk show, quiz interattivi e curiosità inedite. A guidare questi incontri saranno i critici e giornalisti Teo Youssoufian, Marco Lovisato, Simone Soranna e Andrea Chimento, figure di riferimento per la nuova critica cinematografica italiana, capaci di creare un ponte diretto tra gli autori e gli spettatori. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oltre i titoli di coda: UCI Cinemas lancia “PostCredits”, il nuovo format con PIF e le voci di CineFacts e LongTake

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