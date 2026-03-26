Il 26 marzo, il Comitato olimpico internazionale ha deciso di ripristinare i test genetici per verificare la presenza di caratteristiche femminili tra le atlete che prenderanno parte alle Olimpiadi del 2028. La misura riguarda il controllo di alcuni parametri biologici, con l’obiettivo di verificare la conformità ai requisiti di partecipazione previsti per le competizioni femminili. La decisione ha suscitato reazioni tra gli organizzatori e gli atleti.

Questa nuova politica, la prima misura importante introdotta da quando la zimbabwiana Kirsty Coventry ha assunto la guida del Cio, si applicherà a partire dalle Olimpiadi del 2028 e “non è retroattiva”. Non rimette quindi in discussione la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Parigi dalla pugile algerina Imane Khelif, donna dalla nascita ma portatrice del gene SRY. Spetterà alle federazioni internazionali e alle autorità sportive nazionali organizzare i test cromosomici, che dovranno essere effettuati “una sola volta nella vita dell’atleta”, ha precisato il Cio. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il Cio ripristina i test genetici di femminilità per le Olimpiadi del 2028

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