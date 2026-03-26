Officina abusiva a Modica | sequestro e blocchi fiscali

Una piccola officina di 50 metri quadrati a Modica è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a causa di attività non autorizzate. Sono stati effettuati blocchi fiscali e i controlli sono ancora in corso. La struttura è stata chiusa e posta sotto sequestro per violazioni delle normative vigenti. Nessuna persona è stata ancora identificata o denunciata in relazione all’operazione.

Una piccola officina di 50 metri quadrati a Modica è stata messa sotto sequestro dalla Guardia di Finanza per attività abusiva. L’operazione, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa su segnalazione al numero 117, ha portato al blocco della strumentazione e all’avvio di procedimenti fiscali contro il gestore non autorizzato. L’intervento si è svolto in un locale utilizzato come autorimessa, dove la saracinesca era lasciata aperta, rendendo visibile dall’esterno l’esercizio dell’attività di riparazione veicoli. All’interno sono state trovate diverse autovetture di terzi in fase di manutenzione, insieme a attrezzature professionali che confermano la natura continuativa dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Officina abusiva a Modica: sequestro e blocchi fiscali Articoli correlati Scoperta officina meccanica abusiva. Scattano sequestro e denuncia per un 52enneL'officina, gestita da un operaio 52enne del luogo, incensurato, si presentava a tutti gli effetti come un ambiente di lavoro pienamente operativo... Una selezione di notizie su Officina abusiva Modica, scoperta officina meccanica abusiva VIDEOI finanzieri della Compagnia di Modica, su input di una segnalazione pervenuta al numero di pubblica utilità 117, hanno individuato a Modica un’officina meccanica abusiva in totale assenza delle pre ... quotidianodiragusa.it Scoperta officina meccanica abusiva, segnalato il titolareScoperta un’officina meccanica abusiva in totale assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e fiscali ... grandangoloagrigento.it