Cinque film 3 con James Van Der Beek e due serie tv da vedere su Prime Video questo weekend 13-15 febbraio

James Van Der Beek torna protagonista in tre dei cinque film consigliati su Prime Video questo weekend, tra cui il suo ruolo in

Un'edizione straordinaria dei nostri consigli streaming per il weekend rivolti agli abbonati di Prime Video. Oltre alle ultime uscite e ai contenuti in scadenza, infatti, oggi includiamo nella lista anche un omaggio al compianto James Van Der Beek: su Prime non c'è Dawson's Creek, ma ci sono tre film con lo sfortunato attore, compreso quello che resterà il suo ultimo film, The Bad Boy and Me (l'ultima apparizione come guest star in una serie tv è, sempre su Prime, Overcompensating). Tra le novità di settimana, l'atteso film romantico anglo-italiano Love Me Love Me, i primi tre episodi di Alex Cross 2 e il terzultimo episodio di Beast Games 2.🔗 Leggi su Today.it

Se stai cercando cosa guardare su Prime Video questo weekend, ecco una selezione di sette film e cinque serie TV da non perdere.

Non si parla di altro. Di James Van der Beek. Ed è giusto così. Noi vogliamo sia così. La generazione Z e le generazioni prima di noi, dicono che noi nati tra gli anni 80 e metà 90 siamo dei passionali, che tendono a ricordare spesso i vecchi tempi, come se av - facebook.com facebook

James Van Der Beek e l’eredità di Dawson’s Creek tra sogni e illusioni #skyinsider x.com