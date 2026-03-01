Al Policlinico si sono scontrati i sindacati Uil e Cgil, che accusano la Cisl di aver bloccato le stabilizzazioni di quaranta lavoratori. In un comunicato stampa, Ui Fp e Cgil Fp hanno denunciato pubblicamente questa situazione, evidenziando come il blocco sia attribuito alla Cisl. La disputa riguarda quindi il settore delle assunzioni e delle stabilizzazioni del personale.

È battaglia tra sindacati al Policlinico. Con un comunicato stampa Ui Fp e CGIL Fp denunciano il blocco delle stabilizzazioni di quaranta lavoratori. La nota a firma di Livio Andronico e Antonino Trino, rispettivamente segretario generale della Uil-Fp e segretario provinciale della Fp-CCgil. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Inalca, sindacati divisi su Massari. Cgil e Uil: "Sì al piano per il lavoro". Cisl: "Gli accordi non erano questi""Chiederemo a tutto il sistema imprenditoriale reggiano di aiutarci nella ricollocazione dei lavoratori di Inalca, cercando di incrociare domanda e...

Stabilizzazioni "a metà" al Policlinico, la Cisl FP attacca: “Scelte arbitrarie, pronti a denunciare e scioperare”Il sindacato contesta la delibera che limita al 50% le stabilizzazioni per ciascun profilo professionale e minaccia azioni legali e mobilitazioni Una...

Aggiornamenti e notizie su Policlinico.

Temi più discussi: Al Policlinico è battaglia tra sindacati, Uil e Cgil accusano: Stop alle stabilizzazioni è colpa della Cisl; Sistema Scorcia, la Corte dei Conti revoca il sequestro da 2,3 milioni a Logozzo e Battaglia; Nonna, nipote e cellulare: una battaglia per la salute; Udito sotto controllo, screening gratuiti al Policlinico di Modena.

Stefano D'Orazio dei Pooh, come è morto? La lunga battaglia contro la malattia, il covid, età, vita privata e carriera del batteristaStefano D'Orazio è stato un batterista, paroliere, cantante e regista italiano morto il 6 novembre del 2020. Batteria, voce e flauto traverso ... msn.com

Bari, al Policlinico rimosso un tumore del cuoio capelluto in una 52enne: le aveva distrutto cute e cranioUna donna di 52 anni, residente in Calabria, è stata sottoposta con successo al Policlinico di Bari a un intervento considerato da molti specialisti estremamente rischioso o non eseguibile. La ... lagazzettadelmezzogiorno.it

"Robotico al #Policlinico di #Milano" Tecnologia d'avanguardia e lavoro di squadra per la salute di tutti anche nei fine settimana. Questo l'obiettivo perseguito al Policlinico di Milano dove urologi, anestesisti ed infermieri hanno lavorato gomito a gomito utilizza - facebook.com facebook

Il primo cittatino si è recato questa mattina al Policlinico. Atm esprime vicinanza ai feriti e al tranviere coinvolto, quest'ultimo è "a disposizione della magistratura". x.com