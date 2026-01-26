Guerra in Ucraina gli effetti di settimana di attacchi russi oltre 1700 droni e 69 missili – Il video

Negli ultimi sette giorni, gli attacchi russi in Ucraina hanno causato danni significativi alle infrastrutture critiche e alle abitazioni civili, con oltre 1.700 droni, 1.380 bombe guidate e 69 missili. La situazione evidenzia l’esigenza di un rafforzamento continuo della difesa aerea, supportato da Stati Uniti ed Europa, per fronteggiare le attività militari in corso.

(Agenzia Vista) Kiev, 24 gennaio 2026 La Russia continua a colpire il sistema energetico ucraino, le infrastrutture critiche e le abitazioni civili: solo nell’ultima settimana sono stati lanciati oltre 1700 droni, più di 1380 bombe aeree guidate e 69 missili, rendendo indispensabile un rafforzamento quotidiano della difesa aerea con il sostegno di Stati Uniti ed Europa. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

