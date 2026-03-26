Note di Primavera a Carpi le grandi voci della lirica omaggiano il Circolo Verdi
Domenica 29 marzo 2026 alle ore 16 si terrà un concerto nel Circolo Sociale “Cibeno Pile” di Carpi, organizzato dal Circolo Lirico “G. Verdi”. L’evento vedrà la partecipazione di un cast di artisti di alto livello, impegnati in un programma di musica lirica. La sala polivalente in Via Lago d’Orta 6 ospiterà il pomeriggio musicale, promosso con lo slogan “E’”.
Un cast di alto livello animerà il prossimo pomeriggio musicale organizzato dal Circolo Lirico “G. Verdi” con il Concerto che si terrà alle ore 16,00 di domenica 29 marzo 2026 presso la Sala Polivalente del Circolo Sociale “Cibeno Pile” di Carpi in Via lago d’Orta 6, che ha come slogan: “E’ arrivata la primavera” e saràproprio il ricco programma interpretato dal soprano Marta Leung, dal mezzo soprano Gabriella Aleo, dal tenore Walter Fraccaro, dalbaritono Giuseppe Altomare, dal basso Luca Gallo accompagnati al pianoforte dal Maestro Roberto Rossetto a creare un particolare clima primaverile. Come sempre, l’affetto di questi grandi artisti... 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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