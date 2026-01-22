Il Circolo Lirico G Verdi Inugura la Stagione 2026 | domenica il concerto d' apertura a Carpi
Il Circolo Lirico “G. Verdi” di Carpi inaugura la stagione 2026 domenica con un concerto di apertura che vede protagonisti artisti di rilievo, tra cui il soprano Scilla Cristiano, il tenore Joshua Collier e il baritono Fabio Previati, accompagnati dal Maestro Roberto Rossetto al pianoforte. Un evento che rappresenta un importante momento musicale per la comunità locale, offrendo un repertorio di alta qualità e grande professionalità.
Grandi artisti, come il soprano Scilla Cristiano, il mezzo soprano Anna Malavasi, il tenore Joshua Collier, il baritono Fabio Previati, il basso Massimiliano Catellani, abilmente accompagnati al pianoforte dal Maestro Roberto Rossetto, saranno i mattatori del Concerto di apertura della stagione.🔗 Leggi su Modenatoday.it
