Non va in onda Stop ad Affari Tuoi la conferma della Rai

La rete televisiva ha annunciato che il programma di successo, trasmesso ogni sera durante l’access prime time, non sarà più trasmesso. La decisione arriva dopo mesi in cui il programma ha mantenuto ascolti elevati e una presenza costante sugli schermi, attirando milioni di spettatori. La conferma ufficiale è stata comunicata dalla stessa emittente, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Da mesi è diventato uno degli appuntamenti più solidi e seguiti dell’access prime time, capace di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori ogni sera. Affari Tuoi, con la sua formula semplice ma coinvolgente, continua a conquistare il pubblico grazie a dinamiche ormai iconiche, tra scelte, tensione e colpi di scena. Il ritorno del programma nella nuova stagione ha confermato il forte legame con gli spettatori, rendendolo un pilastro della programmazione di Rai1. Il successo è legato anche alla conduzione di Stefano De Martino, che ha saputo imprimere ritmo e freschezza al game show, mantenendo però intatta la struttura che lo ha reso celebre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Affari Tuoi non va in onda tutta la settimana: quando torna De Martino su Rai 1Stefano De Martino si ferma: Affari tuoi saluta il suo affezionato pubblico per qualche giorno, per fare spazio all'evento più... Affari Tuoi non va in onda giovedì 26 marzo: cambio di programmazione RaiGiovedì 26 marzo è previsto uno stop per Affari Tuoi, in vista della partita per la qualificazione ai Mondiali dell’Italia, che gioca contro... Thanh's father immediately intended to marry another girl to Thanh Approfondimenti e contenuti su Affari Tuoi Temi più discussi: Affari Tuoi, De Martino cancellato (ma la Rai farà ascolti record): perché salta la puntata; Affari Tuoi non va in onda giovedì 26 marzo: cambio di programmazione Rai; Affari tuoi non va in onda stasera, cambia la programmazione di Rai1 di giovedì 26 marzo; Ileana ad Affari Tuoi racconta di aver sognato Stefano De Martino: Quel numero me l'hai suggerito tu. Affari tuoi non va in onda stasera: perché Stefano De Martino salta la puntata del 26 marzo e quando torna in ondaBrutta sorpresa, si fa per dire, per gli spettatori di Affari Tuoi: nella serata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, il game show di Rai1 non va ... msn.com Stefano De Martino si ferma: la mossa finale della Rai che fa tremare Gerry ScottiAffari tuoi non va in onda il 26 marzo: stop per Stefano De Martino e la mossa Rai che riaccende la sfida con Gerry Scotti. donnaglamour.it Continua il successo di Stasers tutto è possibile: il programma di Stefano De Martino vince la serata e totalizza 2.150.000 tlsp con il 16% di share. Leggera vittoria anche per Affari Tuoi, che supera di pochissimo La Ruota: solo 32mila spettatori di differenza m - facebook.com facebook Torna a teatro con il suo primo spettacolo: Come una catapulta. È nel film di Francesco Mandelli Cena di classe e presenza fissa nei programmi Rai di De Martino, da Bar Stella a Stasera tutto è possibile fino ad Affari tuoi. C’è chi scommette che avrà anche un x.com