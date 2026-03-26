Non solo Malagò | i nomi per il dopo Santanchè

Dopo l'annuncio delle dimissioni della ministra, diverse figure sono state indicate come possibili sostitute. Tra queste, ci sono persone con esperienze nel mondo dello sport e della politica, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su chi assumerà il ruolo. Le discussioni e le candidature restano al centro delle cronache, mentre si attendono sviluppi ufficiali sui nomi che potrebbero essere scelti per questa posizione.

Giovanni Malagò, già presidente del Coni e patron delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, apprezzato al’estero e con agganci importanti non solo nel mondo dello sport, sarebbe perfetto come ministro del Turismo dopo l’addio di Daniela Santanchè, che si è dimessa cedendo al pressing di Giorgia Meloni. Malagò però non è l’unico candidato. E nemmeno il favorito. Ecco chi c’è il pole e gli altri nomi in lizza. LEGGI ANCHE: La mano dietro le dimissioni di Santanchè e la guerra tra bande in FdI Il favorito è il deputato meloniano Caramanna. Più che Malagò, al momento è in pole Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia, considerato una figura di riferimento del partito proprio sulle politiche turistiche e culturali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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CIO un ministro... Diplomatico, ben inserito, apprezzato all’estero. Malagò sarebbe perfetto per sostituire Santanchè al Turismo. E Meloni lo sa bene. Sempre che l’ex Pitonessa molli la poltrona. Gli spifferi di L43 x.com