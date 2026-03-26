Non ci voleva Einstein

Una politica di lunga data coinvolta in un’indagine per truffa ai danni dello Stato è stata recentemente allontanata dal governo. La decisione è stata presa dopo che si sono susseguite voci sulla sua posizione e sui procedimenti giudiziari ancora in corso. La misura è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti, lasciando aperto il dibattito su eventuali conseguenze politiche.

Sono contenta che Santanché, indagata per truffa allo Stato, sia stata estromessa dal governo. Era ora. Ornellla Cavani via email Gentile lettrice, era ora da tre anni. Ma vale la pena porsi una domanda: perché Meloni ha chiesto le dimissioni di Santanché solo dopo il referendum? A ben guardare, la ministra del turismo non c’entra nulla con la riforma della giustizia elaborata da Nordio e tantomeno ha responsabilità dirette nella sconfitta referendaria. E allora? Allora è semplice: dopo la batosta nelle urne Meloni ha capito di essere alla guida di un governo non credibile, un governo “sputtanato” per dirla in gergo popolano, e prima che nell’opinione pubblica si diffondesse la micidiale equazione “governo-non-credibile = Meloni-non-credibile”, ha cercato di raddrizzare quel che è nato storto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Articoli correlati

Bramante, Nicolini: "Un ko che non ci voleva""Una sconfitta che non ci voleva perché venivamo da una bella vittoria in trasferta contro Forlimpopoli e perché ci vedeva opposti ad una squadra che...

Leggi anche: Saccaggi il trascinatore: "Pistoia, ci voleva proprio"

Erin Brockovitch : la vraie histoire