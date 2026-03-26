Noce vasca da bagno abbandonata in via De Sanctis

A Noce, in via De Sanctis all'angolo con viale Regione Siciliana, si trova una vasca da bagno abbandonata lungo la strada. La presenza dell'oggetto è visibile e si trova in una zona frequentata, vicino ad altre aree residenziali. La vasca da bagno si trova all'aperto, senza alcuna recinzione o protezione, e si trova tra altri rifiuti abbandonati nella strada.

Siamo in via De Sanctis, angolo viale Regione Siciliana, quartiere Noce. Come si può vedere Palermo è così pulita che il bagno si può fare in qualsiasi angolo della città. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Noce, vasca da bagno abbandonata in via De Sanctis Articoli correlati Via Littore Ragusa, vasca da bagno abbandonata dopo i lavori in casaBuongiorno, dall'estate scorsa, dopo che qualcuno ha fatto lavori di ristrutturazione, l'impresa ha pensato bene di abbandonare la vecchia vasca da... Donna viene trovata morta nella vasca da bagno: cosa l’ha uccisaUna scoperta drammatica, avvenuta nelle prime ore della giornata, ha scosso una tranquilla comunità del Vicentino. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Noce vasca da bagno abbandonata in via... Vasche da bagno: la guida di REUTER a modelli e trend 2026Scopri sul sito di REUTER come scegliere la vasca da bagno perfetta: tipologie, misure e tendenze per un ambiente bello, funzionale e facile da mantenere. cosedicasa.com Come scegliere la vasca da bagno delle dimensioni giuste per la propria casaState pensando di ristrutturare il bagno ma non sapete da che parte cominciare? Tutti coloro che intendono seguire la moda del momento, quella dell'arredamento in stile vintage, farebbero bene a ... fanpage.it