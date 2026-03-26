Nevicata marzolina in Mugello auto bloccate | fino a 70 centimetri di coltre bianca

Una potente nevicata si è abbattuta nel Mugello durante la notte, portando uno strato di neve che in alcune zone ha raggiunto i 70 centimetri di altezza. Numerose automobili sono rimaste bloccate lungo le strade, con interventi di soccorso e sgombero in corso per ripristinare la circolazione. La perturbazione ha coinvolto diverse zone della regione, causando disagi alla viabilità e alle attività quotidiane.

Firenze, 26 marzo 2026 – “ Neve marzolina, dura dalla sera alla mattina”: il proverbio non sembra adattarsi, per citare un altro detto – stavolta sì, azzeccato – a un marzo pazzerello dove ora c’è il sole e ora prendi l’ombrello: in Mugello, così come su altre montagne fiorentine, è arrivata una nevicata inaspettata che nelle località più in quota non sembra voler sciogliersi nel giro di poche ore. Colpito in particolare il crinale appenninico intorno al Falterona: a Castagno d’Andrea stamani fino a 70 centimetri di neve, diversi disagi alla circolazione e rami caduti in strada: alcuni automobilisti si sono visti costretti a lasciare l’automobile a metà strada in attesa delle macchine operatrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nevicata marzolina in Mugello, auto bloccate: fino a 70 centimetri di coltre bianca Articoli correlati Neve in Altomolise, coltre bianca fino a 30 centimetriCAPRACOTTA, 18 MAR – Il colpo di coda dell’inverno ha portato neve in Altomolise, come annunciato dal bollettino della Protezione civile, a quote... Maxi nevicata nel Modenese, caduti fino a 50 centimetri: le immaginiSono caduti circa 20 centimetri di neve nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo in tutto l’Appennino, fino a quote basse come la zona di San... Approfondimenti e contenuti su Nevicata marzolina Nevicata marzolina in Mugello, auto bloccate: fino a 70 centimetri di coltre biancaSpazzaneve in azione e rami caduti. Spruzzate anche a San Godenzo, Vicchio e Dicomano, imbiancato pure il Monte Giovi ... lanazione.it Nevicata sorprendente nonostante fosse marzo: un evento meteo memorabile(METEOGIORNALE.IT) Proprio mentre speriamo che arrivino condizioni meteo primaverili, ecco che marzo sa dare ... msn.com