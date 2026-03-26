Una forte nevicata ha interessato l’area modenese dell’Appennino, con accumuli di neve che hanno raggiunto i 50 centimetri al Passo Radici. Sul territorio sono in corso interventi di gestione delle criticità causate dalla neve, mentre le immagini mostrano il manto bianco che ricopre le zone interessate. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Sono caduti circa 20 centimetri di neve nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo in tutto l’Appennino, fino a quote basse come la zona di San Dalmazio di Serramazzoni e Pavullo, mentre nella zona del Passo delle Radici e Frassinoro gli accumuli hanno toccato anche i 50 centimetri. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro con i mezzi spartineve e spargisale per il monitoraggio della rete viaria. In alcune zone come Serramazzoni, è stato necessario anche rimuovere rami caduti sulla carreggiata a causa delle raffiche di vento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi nevicata nel Modenese, caduti fino a 50 centimetri: le immagini

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