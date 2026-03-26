Nasce la federazione Confial immigrazione a capo c' è la tunisina Allagui Awatef

È stata creata la Federazione Confial Immigrazione, una nuova organizzazione con autonomia organizzativa, politica e amministrativa. Alla guida della federazione c’è Allagui Awatef, di nazionalità tunisina. La costituzione della federazione rappresenta un nuovo ente nel settore dell’immigrazione, con una struttura autonoma e indipendente. La federazione si occuperà di questioni legate all’immigrazione, senza coinvolgimento diretto di altri enti o organizzazioni.

E' stata costituita la Federazione Confial Immigrazione, dotata di specifica autonomia organizzativa, politica e amministrativa. A capo della stessa è stata chiamata la tunisina Allagui Awatef, con esperienza, ormai da un lustro residente in Italia, con regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ad accoglierlo il segretario generale, Confial Nazionale Benedetto Di Iacovo; in collegamento Allagui Awatef, segretaria nazionale della federazione immigrazione (Fni Confial), attualmente fuori sede per impegni istituzionali. Nel corso dell’incontro sono state affrontate in maniera concreta e operativa una serie di problematiche che riguardano gli immigrati nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nasce la federazione Confial immigrazione, a capo c'è la tunisina Allagui Awatef Articoli correlati Guerra tra bande a Piacenza: condannato il capo della fazione tunisina. Chiusa la barberia-covoNella mattinata di ieri la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha condotto in carcere un cittadino tunisino classe 1990, condannato in via... Cesena: nasce la Federazione Romagna del PCLa Romagna, cuore pulsante dell’industria e del cibo italiano, ha accolto ieri una nuova realtà politica a Cesena.