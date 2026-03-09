Cesena | nasce la Federazione Romagna del PC

A Cesena è stata inaugurata ufficialmente la Federazione Romagna del Partito Comunista. La presentazione si è svolta ieri, coinvolgendo rappresentanti e militanti provenienti dalla regione. La nascita di questa nuova formazione politica mira a rafforzare la presenza del partito in Romagna e a promuovere le proprie attività a livello locale. L'evento ha attirato l'attenzione di diverse persone e media presenti sul posto.

La Romagna, cuore pulsante dell’industria e del cibo italiano, ha accolto ieri una nuova realtà politica a Cesena. La Federazione Romagna del Partito Comunista è stata ufficialmente costituita durante un incontro pubblico dedicato alla Resistenza possibile. Alla riunione erano presenti il segretario generale Alberto Lombardo, il presidente Canzio Visentin, il vicesegretario Matteo Di Cocco e il militante locale Leonardo Casetti. Questa decisione segna l’inizio di una fase operativa concreta per rafforzare la presenza organizzativa nel territorio romagnolo. Il segretario generale ha sottolineato che la nascita della federazione deriva da un confronto diretto con i compagni del luogo, trasformando il dibattito politico in azione strutturata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

