Napoli De Laurentiis vince anche lontano dal campo | la buona notizia per il futuro del mercato azzurro

Una settimana fa, il Consiglio Federale ha approvato modifiche alle norme interne che regolano i controlli economico-finanziari delle società calcistiche. Queste variazioni interessano i metodi utilizzati per coprire eventuali squilibri nell’indicatore del costo del lavoro, influendo sui meccanismi di copertura e gestione dei bilanci delle squadre. La decisione mira a regolamentare più strettamente la situazione finanziaria delle società sportive.

Le modifiche introdotte una settimana fa dal Consiglio Federale alla sezione delle NOIF (le Norme Organizzative Interne Federali) riguardante i controlli economico-finanziari alle società di calcio intervengono sui meccanismi utilizzabili per coprire squilibri nell’indicatore del costo del lavoro allargato e della regola del pareggio di bilancio. Il caso era emerso durante la sessione di mercato di gennaio, colpendo in particolare il Napoli che per ragioni meramente tecnico-contabili non aveva rispettato il limite del costo del lavoro, ritrovandosi con il mercato in entrata bloccato. Le nuove norme consentono ai club di utilizzare sia eventuali riserve di utili non distribuiti che eventuali riserve di liquidità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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