Buongiorno | Lo scudetto a Napoli momento indimenticabile

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e della nazionale italiana, ha commentato la vittoria dello scudetto a Napoli. Ha dichiarato che il momento della conquista del titolo è stato memorabile. Le sue parole sono state rilasciate a Panini Sport Italia. L’articolo dedicato a queste dichiarazioni è stato pubblicato da ForzAzzurri.

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e della nazionale italiana, ha rilasciato a Panini Sport Italia una lunga intervista sulla sua avventura in terra partenopea. Ma la tua prima volta qui, a Castel Volturno, com’è stata? “È stata emozionante perché non conoscevo i compagni, quindi ovviamente quando vai ad affrontare qualcosa di nuovo è sempre bello, particolare ed emozionante. Sono appunto entrato negli spogliatoi, ho conosciuto i ragazzi, ho conosciuto tutto quanto lo staff, mi hanno mostrato un po’ tutti i vari posti del centro.” Un’altra cosa che mi interessava molto sapere era la scelta: tu ti sei trovato sul tavolo le tue... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Buongiorno: “Lo scudetto a Napoli momento indimenticabile” Articoli correlati Il Napoli batte anche i suoi errori, va recuperato mentalmente Buongiorno che vive un momento difficileGli aspetti positivi sono quelli di una squadra che nonostante tutto lotta fino alla fine. Corriere dello Sport: “Napoli, scudo su Buongiorno: Conte lo protegge dopo Marassi”"> Due errori che, alla fine, non hanno inciso sul risultato, ma che restano impressi come cicatrici nella mente di un calciatore in difficoltà. VITTORIA SCUDETTO! NAPOLI STRAORDINARIOOOOOOOOOO Altri aggiornamenti su Buongiorno Lo scudetto a Napoli momento... Temi più discussi: Buongiorno Serie A in Diretta Streaming | DAZN IT; Napoli, Buongiorno: Una vittoria che dice che ci siamo; Stop Inter, il Napoli ora è autorizzato a sognare; Serie D, girone A: L'Asti in pieno recupero acciuffa il pari sul campo del Derthona, Toldo risponde a Buongiorno. Buongiorno: Così ho scelto Napoli. Conte? Incontro casuale a Torino. Sullo Scudetto...Intervista a Panini Sport Italia per Alessandro Buongiorno. Dalle origini napoletane della sua famiglia fino alla trattativa decisiva nata quasi per caso in un ristorante di Torino, il ... tuttonapoli.net Juan Jesus svela: Potevo lasciare Napoli a gennaio 2025, poi si infortunò BuongiornoJuan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Canale 8 ed ha svelato anche alcuni retroscena, in particolare uno clamoroso relativo al mese di gennaio 2025, ovvero a ... areanapoli.it Buongiorno. Se emetto solo fatture e non corrispettivi devo comunque comunicare che i pos che sono presenti nella sezione fatture e corrispettivi non sono collegati perche trattasi di operazioni esenti M4 - facebook.com facebook