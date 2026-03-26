MotoGP su TV8 GP USA 2026 | orari in chiaro da venerdì a domenica

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP si svolgerà dal 27 al 29 marzo 2026. La Sprint si terrà alle 21:00 di sabato 28 marzo, mentre la gara principale è programmata alle 22:00 di domenica 29 marzo. L’evento sarà trasmesso in chiaro su TV8, con orari specifici per le sessioni del weekend.

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP si disputerà dal 27 al 29 marzo. La Sprint del terzo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 21:00 europee di sabato 28, mentre la vera e propria Gara scatterà alle ore 22:00 italiane di domenica 29. Si gareggerà per la tredicesima volta nell’autodromo di Austin. Va però rimarcato un significativo cambio di denominazione. L’appuntamento texano, nato nel 2013, aveva la nomenclatura di “Gran Premio delle Americhe”, in onore proprio del Circuit of the Americas. Viceversa, da questo 2026, la gara è diventata formalmente il Gran Premio degli Stati Uniti. L’autodromo è lo stesso, ma la corsa cambia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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