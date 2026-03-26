Mobilità docenti 2026 quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici AGGIORNATO con Roma

Sono stati pubblicati i file degli Uffici Scolastici riguardanti la mobilità dei docenti per il 2026, con aggiornamenti che includono anche Roma. I documenti indicano i posti disponibili in seguito ai pensionamenti previsti per l'anno scolastico prossimo. Questi dati sono utili per i docenti che devono scegliere le destinazioni di trasferimento o assegnazione, considerando le possibilità offerte e le eventuali variabili legate ai pensionamenti.

Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti? Cosa sapere per scegliere con consapevolezza e un "pizzico di fortuna". L'articolo Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici AGGIORNATO con Roma. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici [AGGIORNATO]Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti? Cosa sapere per scegliere con consapevolezza e un "pizzico di... Una raccolta di contenuti su Uffici Scolastici Temi più discussi: Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici [AGGIORNATO]; Mobilità in organico di diritto del personale scolastico per l’a.s. 2026/27.; Mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027; Mobilità Docenti 2026, Posti disponibili dopo i pensionamenti: ecco l'elenco provvisorio. Tutti i file degli Uffici Scolastici (IN AGGIORNAMENTO). Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici ScolasticiMobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti? Cosa sapere per scegliere con consapevolezza ... orizzontescuola.it Mobilità docenti 2026, valida solo se redatta tramite apposito modulo presente su Istanze OnLine. Punteggi riconosciuti se documentatiCome ben spiegato dal comma 1 dell’art.4 dell’OM 43 del 12 marzo 2026, per la mobilità docenti 2026/2027 saranno prese in esame solo le domande redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sez ... tecnicadellascuola.it GPS 2026, Valutazione delle domande: ecco le scuole polo di cui si avvalgono gli Uffici Scolastici. Tutte le indicazioni utili in merito (IN AGGIORNAMENTO) - facebook.com facebook Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/27 e 2027/28: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione della graduatoria. x.com